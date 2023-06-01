В Красноярске прошел карнавал в честь Дня защиты детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел карнавал в честь Дня защиты детей. И пусть это был не такой праздник, как когда-то, десяток лет назад (когда перекрывали проспект Мира и тысячи нарядных ребятишек гуляли по нему). На этот раз в силу некоторых объективных причин пришлось изменить формат праздника. Мероприятия перенесли на несколько локаций в разных районах города.

В микрорайоне «Южный берег» и состоялся карнавал. Дети собрались в разных костюмах, их приветствовали аниматоры. Были игры, конкурсы, призы.

Добавим, что вечером юных красноярцев, а также их родителей ждет праздничный фейерверк. А вообще развлекательные и праздничные мероприятия продлятся до конца июня. Полную программу можно посмотреть здесь.

Его устроили в микрорайоне "Южный берег" Фото: Мария ЛЕНЦ