В Красноярске автобус врезался в пять припаркованных автомобилей. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске автобус 83-го маршрута попал в массовое ДТП. На улице Ленина он столкнулся сразу с пятью автомобилями, припаркованными к тротуару. Как это случилось и почему произошло такое из ряда вон выходящее происшествие – в этом разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что виновницком столкновения стал неустановленный пока легковой автомобиль. Водитель легковушки совершил маневр, в результате создал помеху для маршрутки. Водитель автобуса повернул вправо, уходя от столкновения. В результате получилось еще хуже – автобус зацепил пять машин. В ГИБДД уточнили, что в одном из поврежденных авто находилась женщина, пострадала и ей потребовалась медицинская помощь.