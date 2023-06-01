Глава краевого минздрава пообещал сократить очереди в травмпунктах Красноярска

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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик пообещал сократить очереди в травмпунктах. Он рассказал о планах на своей странице во Вконтакте.

Все началось с того, что депутат Илья Зайцев посетил три красноярских травмпунта: на Джамбульской, Ленина и Красрабе. По его словам, он столкнулся с огромными очередями и неважными условиями, в которых пациенты ждут своей очереди.

В связи с подобными сообщениями Немик провел совещание с главврачами всех шести красноярских травмпунтов. Министр рассказал, что в июле будет запущена система, позволяющая отслеживать загруженность этих учреждений.

Помимо этого, изменится и сам подход к обслуживанию пациентов при перегрузке травмпунктов:

- Определили порядок действий медработников в случае перегрузки травмпункта, пациенты на санитарном автотранспорте, при их желании, будут перемещаться в менее загруженные травмпункты, также медработники будут контролировать ситуацию на месте, определяя степень тяжести травм и условия, в которых пациенты ожидают помощи, - сказал министр.