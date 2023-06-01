В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем. Стоп-кадр видео

В Каратузском районе госавтоинспекторы задержали нетрезвого подростка за рулем автомобиля. Случилось это 30 мая. Наряд ДПС, который нес дежурство на одной из дорог, остановил подозрительный ВАЗ. Выяснилось, что возрастом потенциальный «гонщик» не вышел – ему всего 16 лет. К тому же у молодого человека полицейские отметили внешние признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего. В ее присутствии госавтоинспекторы провели освидетельствование, которое подтвердило, что подросток был нетрезв – показания прибора составили 0,34 мг/л. Парень сознался, что взял машину показаться, пока родителей не было дома. А что касается алкоголя, то якобы с вечера следы остались.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие регистрационных документов и полиса ОСАГО, а также за пьяную езду. Плюс передали материалы в комиссию по делам на несовершеннолетних. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.