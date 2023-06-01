Жительнице Зеленогорска мошенники посоветовали поплакать в банке, чтобы получить кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Зеленогорска мошенники посоветовали поплакать в банке, чтобы получить крупную сумму денег. Они были так убедительны, что 82-летняя женщина послушала их. Схема старая, ничего уникального – «ваш родственник попал в ДТП». Неизвестный, который дозвонился до пенсионерки, сказал, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Далее к разговору подключились якобы медработники, на «лечение» родственницы неизвестные потребовали деньги в сумме 170 тысяч рублей, а операция второй пострадавшей стоила бы 800 тысяч рублей.

Бабушка сняла в банке все свои накопления, там у нее стали спрашивать, зачем ей столько – солгала, что якобы на памятник умершему сыну. Одним словом, по указанию мошенников собрала «для внучки» туалетные принадлежности и полотенце, в которое завернула 110 тысяч рублей. А потом вручила курьеру. Но мошенникам было мало – потребовали еще. И тогда бабушка пошла занимать денег по соседям, а те уже раскрыли ей глаза и сами позвонили в полицию.

В краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что Зеленогорск снова подвергся атаке телефонных мошенников, поступило более десятка сообщений от жителей города, которым звонили неизвестные. Но большинство не поверили и «отшили» их. А вот 82-летная женщина оказалась обманутой.