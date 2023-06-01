Лесные пожарные в Красноярском крае получили новые мощные вездеходы. Фото: Лесопожарный центр

Краевой Лесопожарный центр получил очередную партию спецтехники – вездеходы «Север». Таких машин на вооружении у лесных пожарных огнеборцев ещё не было. Средства на их приобретение выделили из краевого бюджета. Новая техника способна преодолевать песчаные, заболоченные и водные преграды. Как пояснили в специалисты Лесопожарного центра, машины направят в Енисейский район, Тюхтетский муниципальный округ, а также в Красноярск. В зависимости от развития ситуации, их могут перебазировать в любой район.

В целом отметим, что материально-техническая база краевого Лесопожарного центра значительно усилилась за минувшие четыре года. Большую роль в этом сыграло и участие в национальном проекте «Экология». Получено более двух тысяч единиц оборудования и снаряжения, 224 единицы спецтехники. Это позволило обновить автопарк более чем на 50%. В этом году в регион уже поступили пожарные машины, грузовой автомобиль «Урал», лесопожарный катер и моторные лодки. Все это активно используется для тушения лесных пожаров, создания минерализованных полос и патрулирования лесных массивов.