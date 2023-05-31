В Хакасии жители таежного села сняли заблудившегося медвежонка

Фото и видео: NotaBene

В Хакасии жители села Орджоникидзевское сняли на видео медвежонка, который вышел к людям. Маленький косолапый бегал по селу и выглядел растерянным. В какой-то момент он побежал к снимавшему его человеку, и мужчине пришлось бросаться наутек.

Местные жители считают, что медвежонок вышел к людям случайно. Скорее всего, его мать застрелили охотники, а что ему делать и как выживать, осиротевшее животное пока не знает.

Глава сельсовета Александр Бетехин отметил, что Орджоникидзевское – таежный поселок, но даже для них визит медведя это редкость. Сейчас животное пытаются поймать местные полицейские.