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НовостиОбщество31 мая 2023 13:20

В Хакасии жители таежного села сняли заблудившегося медвежонка

Сейчас его пытаются поймать правоохранители
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: NotaBene

Фото и видео: NotaBene

В Хакасии жители села Орджоникидзевское сняли на видео медвежонка, который вышел к людям. Маленький косолапый бегал по селу и выглядел растерянным. В какой-то момент он побежал к снимавшему его человеку, и мужчине пришлось бросаться наутек.

Местные жители считают, что медвежонок вышел к людям случайно. Скорее всего, его мать застрелили охотники, а что ему делать и как выживать, осиротевшее животное пока не знает.

Глава сельсовета Александр Бетехин отметил, что Орджоникидзевское – таежный поселок, но даже для них визит медведя это редкость. Сейчас животное пытаются поймать местные полицейские.