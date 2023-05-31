Красноярские школьники будут зарабатывать деньги на экопроектах

Всего за два года работы программы «Хозяйствуй умело» школьники защитили и воплотили 13 бизнес-проектов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В течение трех месяцев ребята проходили курс «Хозяйствуй умело» на базе краевого центра «Юннаты». Старшеклассники учились разрабатывать проекты, составлять бизнес-планы, готовить сметы и рекламные кампании для идей, которые могут принести прибыль.

Идей для малого бизнеса получилось много: производство одежды из экотканей, выпуск фруктовых чипсов, вегетарианской самсы и варенья. Первоначальный капитал для бизнеса школьникам дают родители.

- В нашей команде мы все любим варенье из сосновых шишек и кедровых орехов. По нашим расчётам затраты на старте будут небольшими, всего 5 000 рублей. Деньги пойдут на покупку ингредиентов: грецкого ореха, сахара, банок, упаковочного материала, а также на бензин. Молодые сосновые шишки мы будем собирать самостоятельно, - поясняет ученица 10 класса школы №36 Алиса Красновская.

Сосновые шишки школьники начнут собирать в июне, и уже осенью варенье планируют продавать через социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер «Телеграм». Авторы проекта изготовят партию - 30 банок по 250 мл. Если продукт будет востребован, то заработанные деньги вложат в дальнейшее развитие дела.

Пока одна команда готовится к запуску проекта, другая уже его реализует. Школьники сами делают выпечку и принимают заказы.

Одна из идей - выпекание самсы по старинному рецепту. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- Раньше я работал с папой в кафе, поэтому предложил своей команде заняться выпеканием самсы. Одноклассники меня поддержали. Самсу мы уже стряпаем, пока только под заказ. У нас 4 постоянных клиента, выпекаем мы до 70 штук в неделю. Пока этого хватает. Клиенты – это наши родственники и друзья. Мы делаем самсу с разной начинкой, есть и для вегетарианцев. Стряпаем мы по старинному рецепту, который передаётся в нашей семье больше 100 лет, секрет мы никому не раскрываем, - поясняет ученик 10 класса Абдуло Тохиров.

- Как наставник скажу, что представленные идеи не только интересны, но и востребованы в обществе. А сами ребята получают базовые знания пусть пока малой, но экономики. Уверен, что наши школьники с их талантами будут достойной сменой нынешнему поколению красноярских предпринимателей, - отметил председатель общественной организации «Деловая Россия» Антон Жеребцов.

Третья команда предприимчивых школьников взялась за создание ароматических свечей с предсказаниями. С 1 июня у ребят стартует прокат рекламы в соцсетях. Для производства, уверяют юные предприниматели, всё готово.

- Готовить аромасвечи мы будем в гипсовых формах, воск будем использовать соевый. Мы можем предложить нашим заказчикам 5 ароматов эфирных масел: лаванда, чайное дерево, мелисса, лимон и эвкалипт. Вес свечи составит 200-250 гр. Мы отказались от красителей в пользу экологичности. Предсказание будет написано вокруг свечи и в момент плавления воска оно станет видимым. Наши клиенты – это люди, которые хотят создать уют в своём доме или сделать приятный подарок близким, - поясняет ученица 10-го класса школы №36 Лия Цуканова.

Вторым этапом проекта станет изготовление окопных свечей для СВО. Ребята передадут продукцию в местные волонтёрские центры, а затем посылки отправят в зону СВО.

- Радует, что школьники стараются монетизировать свои идеи, так они понимают ценность времени, труда и денег. Радует, что у проектов есть экологическая направленность: варенье без использования консервантов, свечи с использованием безотходного производства. Кроме того, ребята не забыли и про благотворительность, - отмечает руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Всего за два года работы программы «Хозяйствуй умело» школьники защитили и воплотили 13 бизнес-проектов.