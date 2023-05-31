В Красноярском крае пьяный дедушка уронил 8-месячного младенца на пол, ребенок погиб

Фото: СК

Страшная гибель 8-месячного малыша произошла в Нижнеингашском районе Красноярского края. Как рассказали в СК, выпивший дедушка взял на руки 8-месячного ребенка, не смог удержать младенца на руках, уронил на пол. Малыш скончался от полученных травм.

Мама малыша ненадолго отлучилась из частного дома по хозяйству, пока он спал. В доме в это время находился отец её мужа. 54-летний мужчина изрядно приняв на грудь, решил покачать проснувшегося младенца. Вернувшись, мама обнаружила своего ребенка мертвым на полу. Предварительно установлено, что младенец скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В отношении деда завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.