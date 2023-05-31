Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 мая 2023 8:49

Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса выдвинули на должность сенатора Совета Федерации

Его кандидатуру предлагает партия «Единая Россия»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Александр Усс

Александр Усс

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кандидатуру бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса выдвинули на должность сенатора Совета Федерации. Как сообщает ТАСС, его предложило региональное отделение партии «Единая Россия».

Сейчас кандидатура Усса находится на согласовании в генсовете партии.

Напомним, что сенатор Совета Федерации избирается из числа депутатов регионального парламента. Должность стала вакантной после того, как предыдущий сенатор Валерий Семенов сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края.