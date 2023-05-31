Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса выдвинули на должность сенатора Совета Федерации

Александр Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Кандидатуру бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса выдвинули на должность сенатора Совета Федерации. Как сообщает ТАСС, его предложило региональное отделение партии «Единая Россия».

Сейчас кандидатура Усса находится на согласовании в генсовете партии.

Напомним, что сенатор Совета Федерации избирается из числа депутатов регионального парламента. Должность стала вакантной после того, как предыдущий сенатор Валерий Семенов сложил свои полномочия и был назначен вице-губернатором края.