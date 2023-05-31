В Красноярском крае возродят популярный фестиваль «Джаз над Енисеем»

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае возродят популярный фестиваль «Джаз на Енисеем». Как сообщают в правительстве региона, события пройдет в 6 городах субъекта с 30 июня по 2 июля. В 12 концертах примут участие не только именитые джазовые артисты, но и известные эстрадные исполнители, которые представят специальные программы.

Организаторами выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке Правительства Красноярского края.

Фестиваль откроет концерт L’One (Левана Горозии) с участием групп Dizzy Dutch Duck и Ubel. Мероприятие пройдет 30 июня в 20.00 на острове Татышев. Концерт пройдёт на открытом воздухе, вход для зрителей будет свободным.

Художественным руководителем фестиваля станет народный артист РФ Игорь Бутман:

- В этом году благодаря поддержке региона у нас появилась возможность возродить один из музыкальных символов Красноярска – потрясающий фестиваль «Джаз над Енисеем». Впервые мы выступили на этом фестивале в 1997 году и даже записали здесь альбом, который разошелся по всей России. С большим энтузиазмом наша команда готовила программу нового фестиваля и мы планируем представить красноярцем всё многообразие традиционных и современных форм джаза.