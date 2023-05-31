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НовостиОбщество31 мая 2023 5:58

В Красноярском крае мальчиков проживает гораздо больше, чем девочек

Общая численность детей до 17 лет на начало 2023 года – 629,9 тысяч человек
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Статистики к 1 июня рассказали о количестве детей в Красноярском крае. По данным на начало 2023 года, в регионе проживает 629,9 тысяч детей до 17 лет включительно. Из них 51,4% мальчики, а 48,6% - девочки.

Если брать разделение по возрастам, то до 6 лет – 223,8 тысячи человек, от 7 до 14 лет – 311,2 тысячи человек, от 15 до 17 лет – 94,9 тысячи человек.

В 2022 году в крае родилось 26,4 тысячи малышей. Среди родившихся детей мальчиков на 3,9 процента больше, чем девочек.

В городской местности проживают 77,2% от общей массы детей.