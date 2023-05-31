В Красноярске в двух районах холодную воду отключат на 7 часов вместо двух дней

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В Красноярске в Центральном и Советском районах во время профилактики холодную воду отключат на 7 часов вместо двух дней. Как сообщает КрасКом, сети, при этом, останутся заполненными водой.

Водозабор острова Татышев, который обслуживает эти районы, остановят с 23:00 2 июня до 06:00 3 июня. При этом жители почти не почувствуют каких-то перебоев с водой. Исключение составят два локальных отключения холодной воды в микрорайонах Покровка и Зеленая Роща, связанных с работами на сетях.

Холодную воду в Покровке на Шахтеров отключат с 23:00 2 июня до 23:00 3 июня. Под отключение попадут 4 многоквартирных дома и несколько частных.

В Зеленой Роще для замены аварийной задвижки на магистральном водоводе водоснабжение будет приостановлено в субботу, 3 июня с 10:00 часов до 18:00 часов.