Красноярский национальный парк «Столбы» откроют для посетителей с 1 июня

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский национальный парк «Столбы» вновь готов принимать туристов – он откроется для посещения с 1 июня. Как сообщают Gornovosti со ссылкой на замдиректора по охране территории нацпарка Ивана Кириллова, ситуация в парке с пожарами и выходами диких животных на территории человека стабилизировалась.

По словам Кириллова, на данный момент обстановка в целом благоприятная и спокойная. Ситуация с пожарами находится под контролем. Что касается животного мира, то их присутствие на территории становится все менее заметным. Ранее наблюдались случаи появления копытных животных в рекреационной зоне, однако в настоящее время их почти не видно. Вероятно, они уже вывели потомство и ушли. Также наблюдается снижение численности медведей. Это связано с тем, что на территории заповедника высокая трава, которая становится все более привлекательной для животных.

Напомним, что с 12 мая нацпарке «Столбы» был объявлен месячник тишины – туда не пускали туристов из-за пожароопасной обстановки в регионе. Посещать можно было гранитный карьер на Восточном входе и кордон Лалетино.

Отметим, что на неопределенный срок остается закрыта для посещения «буферная» зона «Столбов». Это связано с тем, что в особо охраняемой зоне участилась фиксация следов медведя.