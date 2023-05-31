Дивногорские школьники приняли участие в экоакции «Зеленая волна»

Ребята посадили 8 видов деревьев и кустарников, всего более 80 саженцев. Фото организаторов акции

В Дивногорске впервые прошла акция по озеленению территорий «Зеленая волна». Мероприятие организовали компании Эн+ и РУСАЛ. В экомарафоне приняли участие ученики 6 класса гимназии № 10 им. Бочкина и волонтеры Красноярской ГЭС. Благодаря «Зеленой волне» территорию гимназии украсили гортензии, липы, пузыреплодник, дубы, барбарис, дёрен, спирею и чубушник.

- Мы с ребятами заранее спроектировали рассадку кустарников и деревьев с учетом их цветения в разное время года, спланировали необходимое количество растений и отправили заявку на участие. Нам привезли отличные саженцы и просто шикарные липы, которые года через три образуют настоящую липовую аллею перед школой, – сказала куратор проекта, учитель биологии гимназии № 10 Лада Крыткина.

В этом году экомарафон по озеленению территорий проходит в 18 городах, впервые к участию присоединились сотрудники энергетических компании из Дивногорска и Иркутска, волонтеры из Бокситогорска и Еревана. Общими усилиями волонтёров будет высажено более 2000 саженцев.

Кустарники и деревья подобраны с учетом их цветения в разное время года, чтобы территория гимназии всегда была красивой. Фото организаторов акции

- Сегодня вместе с учениками гимназии мы посадили 8 видов деревьев и кустарников, всего более 80 саженцев. Очень важно, что ребята активно включились в работу, осваивая науку озеленения и прививая любовь к окружающей среде. Уверена, что они будут бережно ухаживать за растениями, посаженными собственными руками и через несколько лет будут гордиться результатом своего труда», – отметила менеджер корпоративного волонтерства Екатерина Артишевская.

Добавим, что экологический марафон «Зеленая волна» проходит с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компаний Эн+ и РУСАЛа, основанных промышленником Олегом Дерипаской.