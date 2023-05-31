В Красноярском крае в июле могут открыть три вытрезвителя

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В трех городах Красноярского края могут открыть вытрезвители уже в июле. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, по планам учреждения должны появиться в Ачинске, Норильске и Красноярске. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.

По словам министра здравоохранения региона Бориса Немика, вытрезвители не будут принимать пациентов дольше, чем на сутки. Открытие учреждений добавит расходов в бюджет региона больше, чем на 56 млн рублей в первый год.

В Ачинске и Норильске работу вытрезвителей обеспечат муниципалитеты, в Красноярске - социально ориентированные некоммерческие организации.

Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии краевого парламента.