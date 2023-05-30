В Красноярске после дождя затопило несколько улиц

Фото: УДИБ

В Красноярске после дождя «утонула» часть улиц. Из-за продолжительных осадков городские службы вывели на дороги откачивающую технику: в частности, среди проблемных улиц были обозначены 78 Добровольческой Бригады, Алексеева, Робеспьера, Грунтовая и другие.

– Утром откачивали воду на улицах Робеспьера, Грунтовая, Медицинский, 4-я Шинная. Также в городе есть места традиционных подтоплений, и зная прогноз заранее, направили откачивающую технику туда сразу, это такие улицы как Трактовая, Алексеева, 78 Добровольческой Бригады и другие, – рассказали в МКУ «УДИБ».

В ведомстве сообщили, что специалисты не только сами ищут проблемные участки, но также готовы выезжать по заявкам красноярцев. Оставить жалобы горожане могут по телефону 005.