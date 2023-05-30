Красноярские нейрохирурги научились лечить эпилепсию новым способом

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Красноярские нейрохирурги освоили новый способ лечение эпилепсии. Как сообщают в минздраве, этот метод может помочь тем пациентам, которым все другие оказались не показаны или неэффективны. Чаще всего это наиболее тяжёлая группа пациентов с постоянными приступами и крайне низким качеством жизни.

На шее в сонном треугольнике хирурги выделяют блуждающий нерв, подводят к нему специальный электрод, который с определённой частотой стимулирует нерв. Это вызывает ряд реакций со стороны центральной нервной системы, способствующих подавлению эпилептической активности.

Эффект после лечения не моментальный – максимально через 1-2 года. Но пациенты из тяжелой группы страдают приступами десятилетиями, это вполне приемлемые сроки.

Уже успешно прооперировано 2 пациента. В этом году планируют 5 операций.