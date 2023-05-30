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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:11

В красноярской поликлинике выпавшее оконное стекло повредило пациентке глаз

Пострадавшей выплатили 50 000 рублей компенсации
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

В одной из красноярских поликлиник во время визита на пациентку выпало оконное стекло, установленное в окошке по выдаче больничных листков. Как рассказали в прокуратуре, осколками женщине повредило глаз.

Несмотря на травму, помощь женщине оказывать не стали, а отправили в другое медучреждение. Там было назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура внесла представление в адрес поликлиники. Медучреждение выплатило пациентке компенсацию в размере 50 000 рублей, а также заменило окно на пластиковое.