В красноярской поликлинике выпавшее оконное стекло повредило пациентке глаз

Фото: прокуратура

В одной из красноярских поликлиник во время визита на пациентку выпало оконное стекло, установленное в окошке по выдаче больничных листков. Как рассказали в прокуратуре, осколками женщине повредило глаз.

Несмотря на травму, помощь женщине оказывать не стали, а отправили в другое медучреждение. Там было назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура внесла представление в адрес поликлиники. Медучреждение выплатило пациентке компенсацию в размере 50 000 рублей, а также заменило окно на пластиковое.