В красноярских «Тихих Зорях» начали строить площадку для выгула собак

Фото: администрация Свердловского района

В красноярском микрорайоне «Тихие Зори» начали строить площадку для выгула собак. Как рассказали в администрации Свердловского района, она будет расположена вдоль реки Енисей, напротив домов №31 и 35 по улице Лесников.

Общая площадь площадки составит 600 квадратных метров, включая прогулочную и тренировочную зоны, а также малые архитектурные формы, ограждения и газоны.

Завершение строительства запланировано в течение месяца. На данный момент ведутся работы по устройству пешеходной дорожки в рамках проекта по благоустройству набережной. Берег реки уже очищен от мусора, а тропинки отсыпают щебнем, чтобы обеспечить удобный подъезд.

В этом году также планируется создание еще одной площадки для выгула собак на переулок Медицинский, 19 в Свердловском районе в рамках муниципального контракта. В прошлом году аналогичные площадки были созданы в скверах «Полтавский» и «Паниковка».