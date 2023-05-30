В Красноярске задержали директора спорткомплекса «Лесной» по делу о хищении бюджетных денег главой Красспорта

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В Красноярске задержана директор спорткомплекса «Лесной» по делу о хищении бюджетных денег главой Красспорта. Как рассказали в прокуратуре, руководитель заключила несколько фиктивных договоров с предпринимателями для уборки СОК и территории.

Как оказалось, женщина знала, что работы не будут выполнены, но всё равно подписала акты приёма на сумму около 600 тысяч рублей. Кроме того, с августа по сентябрь 2022 года, она приобрела строительные материалы на более чем 300 тысяч рублей за счёт средств «Лесного». Строительные материалы, купленные женщиной, были использованы главой Красспорта для строительства его загородного дома.

По мнению следствия, директор действовала по указке бывшего главы главного управления по физкультуре и спорту мэрии Красноярска, Валерия Черноусова. Он также находится под следствием за мошенничество группой лиц по сговору (часть 3 статьи 159 УК РФ).