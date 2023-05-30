В Красноярском крае обсудили кадровое обеспечение в ЖКХ и энергетике

Фото предоставлено организаторами заседания

Региональный центр энергосбережения принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам кадрового обеспечения в отраслях жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, которая прошла на днях в Минусинске для южной группы муниципальных образований края.

В межведомственную рабочую группу, вошли представители администрации главы региона, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, КГАУ дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», «Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края, а также министерства образования.

Совместно с органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства южной группы районов на заседании были рассмотрены актуальные вопросы кадрового обеспечения отраслей – дефицит кадров в сфере ЖКХ, проблематика системы образования, социальный климат в территориях и механизмы образования инженерных специальностей.

Отраслям, которые обеспечивают жизнедеятельность региона нужны образованные и квалифицированные кадры. Для привлечения абитуриентов и мотивации молодых специалистов оставаться и развиваться в профессии в регионе должны быть созданы условия и должна быть соответствующая требованиям времени материально-техническая база. Современный специалист должен уметь и коммунальную аварию устранить, и планировать рабочий процесс, и грамотно на рабочем месте распоряжаться ресурсами. Он может как устранить последствия сбоев, так и предложить варианты минимизации потерь. Например, предложить мероприятия по энерго-ресурсосбережению, рассчитав затратную часть и сроки их окупаемости.

Чтобы получить таких специалистов в системе ЖКХ, в решении кадровых вопросов нужен системный подход, который предусматривает более тесное межведомственное взаимодействие. Что и наметили участники заседания по результатам встречи.

Еще одним важным итогом заседания стало решение о включении Регионального центра энергосбережения в рабочую группу для разработки и внедрения в сферу подготовки кадров и на предприятиях коммунального комплекса принципов ресурсосбережения.