В Красноярске задержали еще одного организатора финансовых пирамид, собравших почти 400 млн рублей с доверчивых людей

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В Красноярске задержан еще один организатор двух финансовых пирамид - кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет». Как сообщают в СК, мошенники обманули более 1500 человек на 358 млн рублей.

Оказалось, что 37-летний мужчина был директором юридической компании с 1 января 2019 до 21 августа 2021 года. Он состоял в организованной группе, которая собирала с пайщиков деньги, а затем не выплачивала полагающиеся им выплаты. Таким образом, они собрали около 358 миллионов рублей с жителей 17 регионов страны.

Мужчина арестован и помещен в СИЗО на время следствия. Расследование продолжается.