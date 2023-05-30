Красноярцы едут в Манжерок

По данным аналитиков МегаФона в этом году жители Красноярского края отправили в 2,2 раза больше фото и видео из крупного туристического центра Манжерок в Горном Алтае, чем в 2022 г. В компании отмечают, что оператор к увеличенным нагрузкам готов, так как в преддверии летнего сезона в туристическом центре была модернизирована сеть.

Основные работы велись на территории села Озёрное, неподалеку от курорта - на действующей базовой станции запустили два дополнительных слоя LTE, что позволило в три раза увеличить скорость мобильного интернета. Оператор сообщает, что расширенная емкость сети нового, уже наземного канала связи, обеспечит стабильный сигнал даже в пиковые летние периоды нагрузки. Улучшение качества связи, говорят, уже почувствовали и местные жители, и отдыхающие, и проезжающие по Чуйскому тракту автомобилисты.

Отметим, что Манжерок – всесезонный курорт и одно из самых популярных среди путешественников мест отдыха в Горном Алтае. Туристический центр расположен в 40 км от столицы республики, у подножия горы Малая Синюха, всего за 40 км от столицы республики. Туристов привлекает не только развитая инфраструктура курортной зоны, но и природными достопримечательностями. Кстати, именно здесь расположено единственное в регионе тёплое озеро с одноименным названием.

И наверняка вы сейчас вспомнили знаменитый советский шлягер, который подпевала вся страна - песню Эдиты Пьехи. Да, это все о нем:

«Расскажи ты мне дружок,

Что такое Манжерок?

Может это островок?

Может это городок?...»

Аналитики МегаФона также выяснили, что в эти зимние каникулы Манжерок стал одной из самых востребованных локаций для отдыха в Сибири. При этом Красноярск входит в пятерку сибирских регионов с самыми активными в мобильной сети туристами.