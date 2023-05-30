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НовостиОбщество30 мая 2023 2:23

В Красноярске 3 июня запускают проект «ЯРкие БЕРЕГА»

На главных набережных города каждые выходные будут работать различные локации
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 3 июня на главных набережных города запускают проект «ЯРкие БЕРЕГА». Как сообщают в администрации города, каждые выходные горожан будут радовать новыми локациями.

3 и 4 июня Центральная набережная Енисея от Коммунального до Центрального парка превратится в берег детства в честь Дня защиты детей. Для гостей приготовлены 7 тематических локаций: острова сокровищ, друзей, умников и умниц, безопасности, спорта, семьи и сказки.

Отметим, для удобства на набережных дополнительно установят туалетные комнаты и усилят уборку территории в дни проведения мероприятий. Специалисты будут наводить порядок на территории проекта без использования техники, чтобы не нарушить отдых горожан.