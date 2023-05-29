Лестницу на Торгашинский хребет под Красноярском закроют на ремонт

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закроют на ремонт лестницу на Торгашинский хребет. На нее перестанут пропускать туристов с 5 по 25 июня. Это связано с сезонными ремонтными работами.

Лестницу планируют привести в порядок к открытию «Столбов». Среди прочего там планируется обновить краску на металлических деталях, заменить деревянные поручни и подсветку там где это необходимо.

В соцсетях красноярцы остались недовольны решением властей. Туристов возмутило, что закрыть лестницу на ремонт решили в самый разгар сезона.