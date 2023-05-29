Красноярское кафе приняло на работу робота-официанта

Фото и видео: кафе "Гараж"

Красноярское заведение «Гараж» взяло на работу необычного официанта. Еду в кафе теперь разносит робот: он может разговаривать с клиентами и даже реагировать на их ответы. А если, например, погладить робота, он изобразит смайлик довольного кота.

В кафе отмечают, что робот не забывает, где какие столики и способен разом унести несколько десятков килограммов еды. Правда забрать ее придется самостоятельно – рук у робо-официанта нет.

Руководство «Гаража» рассказало, что у нового сотрудника пока нет имени. Поэтому в соцсетях красноярцам предлагают самим выбрать варианты, причем обязательно женского имени. В комментариях клиенты предложили назвать робота Гаечкой, Шпилькой и даже Барбарой.