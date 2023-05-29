Красноярская мызкальная группа вышла в финал конкурса Леонида Агутина

Фото: "Мой Папа Пианист"

Красноярский коллектив «Мой Папа Пианист» вышел в финал конкурса «ДАР» — «Детский автор России», пишут Gornovosti. Конкурс проходит в рамках Музыкального образовательного форума Леонида Агутина: в жюри, помимо самого музыканта, входят Анжелика Варум, Андрей Косинский, Маша Шейх и другие известные исполнители.

Финал конкурса пройдет 2 июля на курорте «Красная Поляна». Выступление коллективов, в том числе группы «Мой папа пианист», покажут в эфире федерального ТВ.

В состав коллектива входят три девушки из Красноярска – Соня Шульженко, Дайана Курамшина и Даша Похожаева. Они исполняют подростковый поп-рок.