В Красноярске приставы принудительно закрыли наркологическую клинику «Весна»

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске приставы закрыли наркологическую клинику «Весна» по требованию прокуратуры. Ранее суд постановил запретить деятельность учреждения, однако оно все равно продолжало работать: в момент визита приставов в клинике на круглосуточном стационаре находились 15 постояльцев.

Как рассказали в прокуратуре, претензии к «Весне» возникли из-за того, что клиника расположена слишком близко к соседним зданиям. Это нарушает противопожарные правила: в случае возгорания к ней не сможет подъехать спецтранспорт.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть клинику совсем, на время разбирательств суд приостановил работу учреждения. Однако «Весна» продолжила принимать постояльцев, поэтому в дело пустили судебных приставов, которые пришли опечатать здание.

– Очередное судебное заседание по существу рассмотрения иска назначено на 1 июня. Также на контроль прокуратуры поставлено расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом в отношении директора клиники по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – добавили в прокуратуре.