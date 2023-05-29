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НовостиОбщество29 мая 2023 9:44

На Коммунальном мосту в Красноярске начинается укладка деформационных швов

Укладка асфальта уже завершена
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/krsk_loginov

Фото: t.me/krsk_loginov

В Красноярске в ближайшее время начнется укладка деформационных швов на Коммунальном мосту. Об этом сообщает глава города Владислав Логинов.

Работы можно было провести параллельно с асфальтированием, но тогда сроки выросли бы в 4-5 раз. После этого рабочие будут асфальтировать спуски и подъемы на остров Отдыха, ремонтировать тротуар, красить ограждения и наносить разметку.

Одновременно с этим Владислав Логинов поручил нанять независимую лабораторию для экспертизы проведенных работ.