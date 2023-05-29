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НовостиОбщество29 мая 2023 9:24

Бывший сенатор Валерий Семенов стал заместителем губернатора Красноярского края

Будет заниматься взаимодействием с органами федеральной власти
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: krskstate.ru

Фото: krskstate.ru

Экс-сенатор Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Семеном будет работать в основном из Москвы. В его задачи входит взаимодействие с органами федеральной власти для продвижения интересов края.

Ранее Семенов работал сенатором в Совфеде, находился в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. До этого в течение 10 лет был депутатом краевого Заксобрания. До этого почти 20 лет трудился в Норильске.