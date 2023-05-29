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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:31

Житель Ачинска задержан полицейскими за кражу 25 тысяч рублей из салона авто и налет на магазин

Личность подозреваемого установлена
Анна КУЗОВЛЕВА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В МВД по Красноярскому краю сообщили о задержании 32-летнего жителя Ачинска, который ограбил торговую точку и салон авто.

Мужчина ворвался в магазин и, угрожая продавцу ножом, украл из кассы две тысячи рублей. Выйдя на улицу он приметил автомобиль «Тойота» и, не стесняясь, владелицы авто схватил женскую сумку, в которой находилось около 25 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения ачинец был пойман сотрудниками полиции. Его личность установлена. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Во время допроса он признался, что недавно совершил еще две кражи в Ачинске.

В отношении подозреваемого заведены уголовные дела по статьям «разбой» и «грабеж».