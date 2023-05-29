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НовостиСпорт29 мая 2023 6:01

Красноярцы завоевали золото и бронзу на чемпионате России по дайвингу

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге
Анна КУЗОВЛЕВА
Фото: t.me/minsport24

Фото: t.me/minsport24

Красноярцы завоевали золото и бронзу на чемпионате России по дайвингу, на счету представителей сборной четыре медали – три золотых и одна бронзовая. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Сергей Волков стал лучшим сразу в трех дисциплинах - «комбинированное плавание», «дайвинг-полоса препятствий» и «подъем груза», показав блестящие результаты. Владислав Зобнин значительно уступил собрату по сборной и взял только бронзу в дисциплине «комбинированное плавание», однако компенсировал ее золотом в состязании на преодоление полосы препятствий.