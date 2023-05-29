В Красноярске за четыре месяца года выявлено 9 тысяч больных ветрянкой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за четыре месяца текущего года выявлено 9 тысяч больных ветрянкой. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Больше всего заболевших было выявлено в Краснотуранском, Партизанском, Иланском, Каратузском, Уярском районах, а также в Боготоле. При этом диагноз ставили не только детям, но и взрослым. Их число от общего количества больных составило около 5 процентов, рассказал глава ведомства.

Чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции, все сотрудники детских оздоровительных учреждений обязаны предоставить справку о том, что не имели контактов с заболевшими.