Житель Красноярска выплатил 28-миллионный долг по алиментам после ареста Porsch Cayenne и квартиры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 54-летний мужчина выплатил алименты на 28 миллионов рублей после ареста имущества. Об этом сообщает пресс-служба УФ ССП по краю.

Красноярец накопил долгов по алиментам для своей 16-летней дочери на 28 миллионов рублей. Отдавать деньги мужчина, который является крупным бизнесменом, имеет доли в других фирмах, а также владеет 13 объектами недвижимости, автомобили Porsche, Mercedes, автобус и прицеп, не собирался.

Тогда приставы ограничили должника в выезде за границу и запретили регистрировать недвижимость и авто. Кроме того, у мужчины арестовали квартиру и автомобиль Porsche Cayenne.

Ему объяснили, что если долг не будет погашен, то имущество уйдет с молотка. Лишь после этого бизнесмен выплатил долг в полном объеме. Ему предстоит отдать еще 2 миллиона в качестве исполнительного сбора.