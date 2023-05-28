ГУФСИН России по Красноярскому краю опроверг информацию о проблемах в Канской воспитательной колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУФСИН России по Красноярскому краю опроверг информацию о проблемах в Канской воспитательной колонии. В пресс-службе ведомства сообщили, что в интернете распространяется негатив, якобы там осложняется оперативная обстановка. На самом деле это не имеет под собой никакого основания – учреждение работает в обычном режиме, там все стабильно и под полным контролем.

- Условия отбывания наказания в Канской ВК соответствуют всем международным стандартам и требованиям. Воспитанники проживают в просторных комнатах на 3-4 человека. В помещениях жилых блоков есть душ, стиральные машины-автоматы, комнаты для хранения личных вещей, таксофоны для звонков родным и близким, также существует возможность проведения видеосвиданий. В установленном законом порядке несовершеннолетним осужденным предоставляются телефонные разговоры, длительные и краткосрочные свидания с родственниками. В столовой для воспитанников организовано пятиразовое питание с возможностью выбора блюд, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Добавим, что на территории воспитательной колонии функционирует средняя общеобразовательная школа. На минувшей неделе там прозвенел последний звонок для тех, кто окончил одиннадцатый класс. А в профтехучилище воспитанники получают востребованные на рынке труда профессии такие, как слесарь по ремонту автомобиля, монтировщик шин, плиточник.

Также воспитанники могут заниматься спортом, читать книги из библиотеки, смотреть телевизор. Кроме того, зачастую выезжают в Красноярск, совместно с родителями посещают музеи, библиотеки, театры, площадки для туризма и отдыха. Многим подросткам, которые здесь перевоспитываются, прежде не имели такой возможности.

Добавим, что Канскую воспитательную колонию могут посещать и родители, и общественники, в последние годы от них не было никаких отрицательных замечаний.