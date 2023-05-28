В Красноярске с 29 мая ограничат проезд на трех улицах правобережья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с понедельника 29 мая ограничат проезд на трех улицах правобережья – Свердловской, Сибирской и Колхозной. Как следует из содержания анонса, опубликованного на официальном портале администрации города, там начнутся работы по установке опоры для размещения информационного табло. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности автомобилистов.

Конкретно: на Сибирской и Колхозной временно запретят движение грузового транспорта. Время перекрытия – до 6 часов утра 1 июня. На Свердловской в районе домов №74 и №189 будет сужена проезжая часть на протяжении около 30 метров. Время ограничения – с 10 часов утра 29 мая до 18 часов 30 мая.

И самое главное: полностью закроют проезд транспорта на улице Свердловской на участке от перекрестка с улицей Сибирской до перекрестка с улицей Колхозной. Это ограничение будет действовать с полуночи до 6 часов утра 1 июня.