В Красноярске судебные приставы арестовали имущества должников на 6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместные рейды по поиску должников. Судебные приставы проверяли транспортные средства с помощью специального аппаратно-программного комплекса, который позволяет выявлять в потоке машины, чьи владельцы имеют долги. Затем наряд ДПС останавливал автомобилистов.

По итогу рейда было арестовано имущество должников на сумму более 6 миллионов рублей – это 14 автомобилей. И еще две иномарки были изъяты. Долги различные - за коммунальные услуги, по кредитам, штрафам, алиментам.

Кстати, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автомобилистам предлагали оплатить долги на месте – перевести деньги на нужный счет. Так, владелица Маzda Аxela задолжала банку около 25 тысяч рублей. И когда поняла, что может уйти пешком, тут же полностью погасила долг.

- Во время рейда судебные приставы выявили десятерых любителей нарушать правила дорожного движения. Все они оплатили штрафы на месте, в том числе владелец автомобиля Honda Сivic. Мужчина накопил почти 27 тысяч рублей штрафов по линии ГИБДД. Он длительное время не оплачивал задолженность перед государством, однако, осознав, что его машину могут арестовать, рассчитался с долгами на месте, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.

А владелица автомобиля Mazda Demio теперь перейдет в разряд пешеходов: за долги по ЖКХ на ее машину не просто наложили арест, а изъяли. Если девушка не оплатит долг в полном объёме в течение 10 дней, сотрудники Службы судебных приставов направят на реализацию ее авто в счёт погашения накопленной задолженности.

Те же меры могут быть приняты в отношении владельца иномарки Toyota Caldina: он не рассчитал свои финансовые возможности и взял кредит на сумму большую, чем смог оплатить. Теперь его автомобиль изъят с помощью эвакуатора и находится на спецстоянке.