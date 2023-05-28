В Туве из-за халатности директора школы-интерната произошло убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве из-за халатности 61-летнего директора школы-интерната, теперь уже бывшего, произошло зверское убийство. Жуткие подробности «Комсомольская правда»-Красноярск узнала в республиканском следкоме. По версии следствия 3 сентября 2022 года несколько воспитанников учреждения в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош. Да-да, прямо в стенах интерната. Они угрожали воспитателю, который пытался их утихомирить, затем и вовсе самовольно ушли гулять по Кызылу.

Ночевать вернулись в интернат, а на другой день ситуация могла повториться. Поэтому когда зарвавшиеся подростки формально спросили разрешение выйти в город, директор им разрешил. При том несовершеннолетние воспитанники состояли на профилактическом учете в полиции и на наркологическом учете. Один и вовсе имел непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

4 сентября эта группа, опять в пьяном виде, около 16 часов встретила 18-летнего выпускника интерната, затеяла конфликт. В результаты они расправились с молодым человеком с особой жестокостью. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых направлено на рассмотрение в суд. Придется отвечать и бывшему директору. Вопросов к нему очень много – как же так получилось, что в стенах вверенного ему заведения процветало пьянство? Почему не было дисциплины? Кто и как вообще занимался воспитанием трудных подростков? И как сейчас складывается там обстановка - кто-то сделал выводы из всего этого или нет?