Под Красноярском минувшей ночью сгорели пять дачных домов. Стоп-кадр видео

Под Красноярском минувшей ночью произошел крупный пожар. В Емельяновском районе в садовом обществе «Метелица» (рядом с Рябинино) произошло загорание дачного строения. Очень быстро огонь охватил соседние дома. В пресс-службе ГУ МЧС России по края сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что на месте работали 25 пожарных и 7 единиц техники.

Огонь удалось ликвидировать только в 8 часов утра, площадь составила 229 квадратных метров. Всего уничтожено огнем пять садовых домов и хозяйственных построек. Пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также в региональном управлении МЧС добавили, что за минувшие сутки потушено 33 пожара, спасен 1 человек. Добровольная пожарная охрана привлекалась на тушение 4 раза. Зарегистрировано 10 пожаров сухой растительности на общей площади 79,8 га.