Житель Канска настрочил ложный донос на неизвестных за потерянный телефон

Житель Канска настрочил ложный донос на неизвестных. Фото: МВД

Житель Канска настрочил донос на неизвестных. И попал под уголовное дело – из потерпевшего стал подозреваемым. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. История такова: мужчина в состоянии алкогольного опьянения направился по гостям. Он отчаянно нуждался в компании и начал обходить знакомых по адресам. Дело было ночью, знакомые не особо спешили открывать дверь. Тогда он звонил им по телефону. И возле очередного подъезда потерял свой гаджет.

Когда проспался, 39-летний мужчина решил, что его обокрали. Но кто и когда? Сколько бы ни напрягал мозг, не мог ничего вспомнить. Составив собственное умозаключение, явился в полицию и нацарапал на бланке заявление. Результаты его трудов нам показали в полиции.

Однако идея о грабеже разбилась о дедукцию сыщиков. Они не только установили, что мужчина лжет, но и нашли его утерянный телефон – его подобрали прохожие и честно вернули. Так что любителю ночных пьяных прогулок грозит до 2 лет лишения свободы.