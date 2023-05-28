Из Красноярска в Москву вновь будет летать Airbus A350-900 Фото: Мария ЛЕНЦ

На маршрут из Красноярска в Москву возвращается Airbus A350-900. Перевозчик – авиакомпания «Аэрофлот». Аэробус хорош тем, что это один из новейших дальнемагистральных самолетов в мире. И обладает уникальными техническими характеристиками – потребляет меньше топлива и считается одним из самых бесшумных судов в своем классе. Его длина 66,8 метров, размах крыла 64,75 метра. Способен взять на борт 316 пассажиров: в бизнес-классе 28 мест, в комфорт-классе – 24 места и обычных мест эконом-класса – 264 места.

Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система с широким выбором развлечений, фильмов, музыки, телевизионных программ и игр. А ещё можно наблюдать за полётом с помощью Landscape-камер.

Летать такой самолет будет по некоторым дням, начиная с 3 июня. Расписание: из Красноярска вылет в 19:45 часов, на месте уже в 20:40. И обратно: из Москвы вылет в 09:40, в Красноярске – в 18:15 по местному времени.