По требованию красноярского Роспотребнадзора маркетплейс изменил условия доставки

По требования красноярского Роспотребнадзора миаркетплейс изменил условия доставки Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярная торговая площадка сумела договориться с управлением краевого Роспотребнадзора по вопросам доставки товаров потребителям и устранила нарушения, на которые ей указали. Таким образом, не понадобилось разбираться в суде.

Поводом спора стали жалобы жителей Красноярского края, которые не смогли своевременно отказаться от заказов, оформленных на торговой площадке. То есть пока они находятся в пути – сделать это технически было невозможно. Даже обращались в пункты приема, но там им не помогли. А затем списали тысячи рублей за обратную доставку. Таким образом права покупателей были нарушены.

После общения со специалистами Роспотребнадзора, маркетплейс внес соответствующую информацию о порядке отмены заказа (пункты 7.3.2, 7.3.3 Правил). Теперь отказаться от доставки товара можно отправив заявление на юридический адрес маркетплейса, а при возникновении задержки доставки товара, в личном кабинете появится возможность от него отказаться.