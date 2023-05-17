Экс-преподавателя СибГУ приговорили за взятки к 10 годам колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева приговорен к 10 годам колонии общего режима, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Уголовное дело рассматривалось в Красноярском гарнизонном суде. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что на протяжении четырех лет, с 2015 по 2019-й, экс-преподаватель совершил более 30 коррупционных преступлений, от его действий пострадали 19 студентов, с которых он брал от 10 до 110 тысяч рублей. Взамен выставлял им положительные оценки без зачетов, без экзаменов. Выступал посредником при передаче взяток от студентов другим преподавателям. Итого получил более 800 тысяч рублей, в том числе в качестве последника около 300 тысяч.

В качестве компенсации ущерба в доход государства было взыскано 530 тысяч рублей. Суд наложил арест на машину и земельный участок осужденного, чтобы возместить оставшийся ущерб.