Из Красноярска в Назарово с 16 мая начнет ходить новый электропоезд

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 16 мая попасть из Красноярска в Назарово и Ачинск можно будет на новом пригородном маршруте. Электропоезд начнет курсировать между городами с 16 мая по вторникам, пока что в тестовом режиме, сообщает РЖД.

После того, как станет понятно, насколько новое направление пользуется спросом, расписание скорректируют.

Выехать из Красноярска можно будет в 8.47. В Назарово электричка придет в 13.38 и уже в 13.58 отправится обратно до Красноярска.

Цена за билет будет в полтора раза дешевле, чем проезд в автобусе.