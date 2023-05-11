В Красноярске возле поликлиники по Мартынова начали делать новую парковку

Фото: администрация Красноярска

Рядом с поликлиникой по улице Дмитрия Мартынова начались работы по обустройству новой парковки для пациентов. На ней можно будет разместить 44 машины, сообщает администрация города.

В первую очередь специалисты перенесли с газона 16 яблонь – их посадят рядом, место нашлось буквально через дорогу.

Все работы пройдут в два этапа. В первую очередь специалисты займутся карманом по Мартынова, а потом обустроят площадку по улице Любы Шевцовой – всего рядом с поликлиникой планируется создать 74 дополнительных места.

Второй этап начнется, когда появится нужное количество измельченного старого асфальта для отсыпки участка по улице Любы Шевцовой.