Проданную по льготной цене землю под рынком КрасТЭЦ вернут городу

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В Красноярске по решению арбитражного суда было прекращено право собственности ООО «Версия-3» на землю рынка КрасТЭЦ. Это более 10 тысяч квадратных метров, сообщает прокуратура региона.

Сделка между департаментом муниципального имущества и компанией состоялась в 2020 году. Тогда в собственность ООО «Версия-3» был предоставлен участок площадью 6 тысяч квадратных метров по цене 1,3 миллиона рублей при его кадастровой стоимости почти в 9 миллионов рублей. Еще через год организация получила второй участок площадью больше 5 тысяч квадратных метров за 4,5 миллиона рублей. Его кадастровая стоимость – 30 миллионов рублей.

Территория предназначалась для эксплуатации магазина, однако проверка показала, что для этого можно было обойтись площадью в 112 раз меньше.

Договоры купли-продажи признаны недействительными. После того, как решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.