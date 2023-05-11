Кофе и бургеры обойдутся клиентам Tele2 на 20% дешевле

Красноярск – Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает своим клиентам скидку 20% в сети кафе GRILLGO и кофейнях GreenHouse.

Чтобы сэкономить, абоненту достаточно использовать промокод из приложения «Мой Tele2».

До конца июля клиенты Tele2 в Красноярске могут воспользоваться скидкой 20% в сети GRILLGO. Кафе специализируется на стритфуде: здесь готовят бургеры, шаурму и другие популярные блюда. Скидка распространяется на все меню, в том числе на напитки. Акция действует при любом заказе: в заведении, на доставку и самовывоз.

Также до конца мая клиенты Tele2 могут порадовать себя бонусами в сети кофеен GreenHouse. Здесь абонентам оператора предлагают скидку 20% на все напитки. Кроме Красноярска, акция действует в Железногорске, Ачинске, Канске, Сосновоборске, Минусинске.

Чтобы воспользоваться любой из акций, нужно активировать ее в приложении «Мой Tele2» (значок подарка внизу) или на сайте оператора. После этого клиенту придет SMS с промокодом. Промокод нужно показать работнику заведения или ввести на сайте партнера при заказе доставки.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.

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