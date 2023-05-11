В Минусинске 76-летнего инструктора по скалолазанию будут судить за домогательства к несовершеннолетним Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске завершено расследование уголовного дела, по которому обвиняемым проходит 76-летний инструктор по скалолазанию. Местного жителя обвиняют по тяжкой статье – «Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователям удалось доказать вину пенсионера в трех эпизодах преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек. Первый случай произошел в июле 2010 года, второй в августе 2021 и третий в сентябре 2022 года. Собственно после последнего он и попал в поле зрения правоохранителей. Обвиняемый трижды совершил иные действия сексуального характера в отношении 11-летней, 8-летней и 9-летней учениц секции по скалолазанию, занимавшихся у него на занятиях.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение, затем этим займется суд.