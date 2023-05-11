Подписан контракт на поставку 11 электробусов в Красноярск. Фото: сайт производителя

Администрация Красноярска подписала контракт с компанией «Белрус» на поставку в город 11 электробусов. Компания является дилером холдинга «Белкоммунмаш», который изготавливает электротранспорт в Белоруссии. Планируемая дата поставки машин в краевой центр – конец октября 2023 года.

Приобретение нового вида транспорта для Красноярска стало возможным благодаря участию Красноярска в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Сумма контракта – 471,2 миллиона рублей.

В Красноярск поставят электробусы 2023 года выпуска модели E321 с 30 посадочными местами (при общей вместимости не менее 80 пассажиров) и 50-километровым запасом автономного хода. Новые машины будут адаптированы для поездок маломобильных пассажиров, оснащены системой ГЛОНАСС и светодиодным табло с указанием маршрута.

В салоне установят системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, а также Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Новый электротранспорт будет находиться на гарантийном обслуживании в течение двух лет.

- Электробусы появятся на Красноярских маршрутах только после завершения всех необходимых подготовительных и тестовых процедур, обязательно проведем обкатку от полной зарядки до разрядки электрических автобусов. Мы одними из первых за Уралом испытаем, как новый транспорт поведет себя на дорогах в сибирские морозы, – пояснил руководитель департамента транспорта Максим Силкин.

В ближайшее время город планирует приобрести для электробусов три зарядные станции. Также до конца года по федеральной программе модернизации городского электротранспорта Красноярск получит еще 9 электробусов и 2 зарядные станции для них.

- Экотранспорт – это одно из ключевых направлений федерального проекта «Чистый воздух». Его реализация в Красноярске на особом контроле у правительства страны, надзорных органов и экологов. Опросы общественности стабильно показывают, что жителей города-миллионника волнуют вопросы экологии. Появление электробусов в Красноярске позволит снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Это один из самых современных и экологичных видов транспорта, - аявил экоактивист Артём Речицкий.